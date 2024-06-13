Почему гривневые депозиты выгоднее

В комментарии 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев отметил, что рост тарифа на электроэнергию также не будет влиять на вложения в национальной валюте. Рынок гривневых депозитов будет оставаться стабильным.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Новые тарифы на электроэнергию хоть провоцируют цены к росту, что должно отразиться на инфляционных показателях, однако ставка по 3-месячным депозитным сертификатам, как и учетная ставка, остаются на прежнем уровне. То есть технически экономическая почва для пересмотра ставок отсутствует.

Замотаев выделяет следующие факторы, которые будут поддерживать стабильность в секторе гривневых депозитов:

приглушение девальвации гривны;

спокойствие на валютном рынке;

развитие систем кредитования и переориентация на долгосрочные вложения.

Гривневые вклады до сих пор остаются наиболее востребованными у граждан. Ведь чистая прибыль, хоть немного снизилась, но до сих пор является мощным стимулом для вкладчиков: сейчас его размер составляет до 6%. В то же время прибыль по валютным вкладам втрое меньше гривневых,

– уточняет Замотаев.

Какая сейчас доходность по гривневым депозитам

Доходность от депозита напрямую зависит от его срока. Сейчас она такая:

для депозитов на срок от 3 до 6 месяцев доходность составляет 12% годовых;

9 – 12 месяцев – 13 – 14% годовых;

1,5% – 2 года – 14 – 14,14 5% годовых;

от 2 лет – от 15% годовых.

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