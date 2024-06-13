Почему гривневые депозиты выгоднее

В комментарии 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев отметил, что рост тарифа на электроэнергию также не будет влиять на вложения в национальной валюте. Рынок гривневых депозитов будет оставаться стабильным.

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Дмитрий Замотаев

Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка

Новые тарифы на электроэнергию хоть провоцируют цены к росту, что должно отразиться на инфляционных показателях, однако ставка по 3-месячным депозитным сертификатам, как и учетная ставка, остаются на прежнем уровне. То есть технически экономическая почва для пересмотра ставок отсутствует.

Замотаев выделяет следующие факторы, которые будут поддерживать стабильность в секторе гривневых депозитов:

  • приглушение девальвации гривны;
  • спокойствие на валютном рынке;
  • развитие систем кредитования и переориентация на долгосрочные вложения.

Доходность от депозита напрямую зависит от его срока. Сейчас она такая:

  • для депозитов на срок от 3 до 6 месяцев доходность составляет 12% годовых;
  • 9 – 12 месяцев – 13 – 14% годовых;
  • 1,5% – 2 года – 14 – 14,14 5% годовых;
  • от 2 лет – от 15% годовых.