Що відбувається у депозитному секторі

Банкір Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу наголошує, що зараз інфляційний тиск є до міри контрольованим, він не вибивається за раніше відкориговані прогнози. Так, приміром, з початку року інфляція склала 7,5%, а за підсумками року це значення прогнозується на рівні 8,5%.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Літній період став для багатьох потенційних вкладників певною психологічною паузою, так би мовити, до "з’ясування обставин" і розуміння ситуації на валютному ринку. У серпні-вересні на валютному ринку спостерігається період балансу між попитом і пропозицією, а загальні курсові показники майже не змінилися.

Замотаєв наголошує, що цього тижня спрацює "сезонний фактор". Саме восени в сегменті гривневих вкладів спостерігається збільшення активності громадян на 10 – 15% порівняно з літнім періодом.

Облікова ставка залишається на рівні 13%, а ставка за 3-місячними депсертифікатами на рівні 16%. Тобто умови формування дохідності гривневих вкладів є незмінними,

– наголошує банкір.

Яку дохідність дають гривневі депозити зараз

Завдяки інерції, найближчим часом в сегменті депозитів спостерігатиметься певна "двоїстість". У короткостроковій перспективі пріоритети громадян розділяться навпіл між ультракороткими та довготривалими вкладами.

Разом з тим, певна невизначеність в країні змушують громадян "перестраховуватися" і знову дивитися в бік ультракоротких вкладів. А очікуване зростання військового збору саме по собі стане чинником, що зменшить цікавість до тривалих вкладів,

– уточнює Замотаєв.

середні ставки за вкладами на 3 – 6 місяців сягнуть 10% річних;

на 9 – 12 місяців сягнуть 11 – 12% річних;

на 1 – 2,5 роки – 13% річних (в окремих випадках вкладник може отримати до 15% доходу).

Як зауважує банкір, на наступному тижні, після досить тривалої паузи на ринку можлива поява ознак пожвавлення: адже гривневі вклади, попри інфляцію та зростання цін, залишаються найбільш прийнятним механізмом для збереження та примноження наявних коштів. Питання полягає лише в тому, який термін вкладу оберуть громадяни.