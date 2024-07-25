Який рівень облікової ставки
Під час брифінгу голова Нацбанку Андрій Пишний повідомив, що облікова ставка із 26 липня залишиться на рівні 13%, передає 24 Канал.
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Необхідність забезпечення стійкості валютного ринку та наближення інфляції до цілі 5% на прогнозному горизонті, правління НБУ вирішило зберегти облікову ставку на рівні 13%.
Прогнози щодо рівня ставки
Як повідомляють в "Інтерфакс-Україна", банкіри очікували, що Національний банк збереже рівень облікової ставки на поточному рівні, тобто на рівні 13% річних.
- Райффайзен Банк: за словами головного експерта з макроекономічного аналізу Сергія Колодія, НБУ залишить незмінною ставкою через дані інфляції за червень, яка відчутно прискорилася.
- Правекс Банк: директор департаменту казначейства та фондових ринків головного фінансового управління Правекс Банку Артем Красовський також погодився із тим, що найімовірніше регулятор залишить облікову ставку без змін. Водночас банкір не виключає, що ставка могла б і знизитися – 0,5 відсоткового пункта.
- Юнекс Банк: голова правління банку Іван Світек додав, що була ймовірність того, що НБУ таки міг ухвалити рішення щодо збільшення облікової ставки. На користь цієї гіпотези банкір навів приклад щодо зростання популярності найкоротших ОВДП в останні кілька тижнів.