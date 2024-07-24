НБУ спростив доступ до капіталу

НБУ оголосив, що з 24 липня він матиме можливість відкривати та управляти рахунком у цінних паперах номінального утримувача для іноземного банку. Цей крок спрямований на подолання розриву між внутрішнім та міжнародним фінансовими ринками, що сприятиме притоку іноземного капіталу в Україну.

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Це відкриє шлях для іноземних інвестицій у фінансові інструменти, випущені для відбудови держави. Йдеться, зокрема, про облігації місцевих позик, інфраструктурні облігації, облігації міжнародних фінансових організацій та про інші боргові фінансові інструменти, спрямовані на відновлення України,

– написали у регуляторі.

Програма з МВФ наразі зосереджена на створенні механізмів, які дозволять іноземним інвесторам отримати прямий доступ до ринкових боргових інструментів, окрім державних цінних паперів.

Внесення змін дасть змогу забезпечити виконання положень Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ,

– зазначили у НБУ.

Важливим кроком у 2019 році став дебют Clearstream на українському ринку капіталу, який відбувся завдяки встановленню зв'язку з депозитарієм НБУ. Ця подія дозволила іноземним інвесторам отримати прямий доступ до ринку державних цінних паперів, деномінованих у гривні.