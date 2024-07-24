НБУ упростил доступ к капиталу

НБУ объявил, что с 24 июля он будет иметь возможность открывать и управлять счетом в ценных бумагах номинального держателя для иностранного банка. Этот шаг направлен на преодоление разрыва между внутренним и международным финансовыми рынками, что будет способствовать притоку иностранного капитала в Украину.

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Это откроет путь для иностранных инвестиций в финансовые инструменты, выпущенные для восстановления государства. Речь идет, в частности, об облигациях местных займов, инфраструктурные облигации, облигации международных финансовых организаций и о других долговых финансовых инструментах, направленные на восстановление Украины,

– написали в регуляторе.

Программа с МВФ сейчас сосредоточена на создании механизмов, которые позволят иностранным инвесторам получить прямой доступ к рыночным долговым инструментам, кроме государственных ценных бумаг.

Внесение изменений позволит обеспечить выполнение положений Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ,

– отметили в НБУ.

Важным шагом в 2019 году стал дебют Clearstream на украинском рынке капитала, который состоялся благодаря установлению связи с депозитарием НБУ. Это событие позволило иностранным инвесторам получить прямой доступ к рынку государственных ценных бумаг, деноминированных в гривне.