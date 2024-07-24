Чего ждать от энергетики зимой

Готовясь к предстоящему зимнему сезону, Украина усердно работает над восстановлением инфраструктуры, поврежденной во время войны. Однако важно отметить, что полное восстановление всех объектов невозможно из-за значительных разрушений.

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Юрий Бойко отметил значительные разрушения, вызванных обстрелами российских оккупантов. Стало очевидным, что полное восстановление или реконструкция пострадавших объектов будет длительным и сложным процессом.

Юрий Бойко Член Наблюдательного совета энергетической компании Поэтому и набор инструментов к подготовке отличается от того, что было два года, или год назад. Соответственно и ожидания также отличаются.

Также он добавил, что энергетики сейчас делают все возможное, чтобы вернуть энергетику в нормальное состояние. Есть несколько сценариев того, как Украина будет проходить ближайшую зиму.

Безусловно, у нас есть и оптимистичные, и более консервативные сценарии прохождения этой зимы. Я не уверен, что стоит называть, сколько часов условно говоря не будет света зимой, поскольку это зависит от неопределенных факторов. Поэтому такие публичные прогнозы - довольно неблагодарное дело. Вполне очевидно, что сосредоточить усилия нужно на восстановлении базовой генерации, в частности ТЭС. Так же необходимо развитие распределенной генерации,

– сказал он.

Напомним! "Укрэнерго" обнародовало прогнозируемый график улучшения ситуации с электроэнергией. Владимир Кудрицкий, глава энергетической компании, заявил, что граждане могут рассчитывать на облегчение ситуации уже в августе, поскольку объемы генерации вырастут, а на объектах будут проведены необходимые ремонты.