Какой уровень учетной ставки

Во время брифинга глава Нацбанка Андрей Пышный сообщил, что учетная ставка будет на уровне 13%, передает 24 Канал.

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Напоминаем! В июне НБУ снизил уровень учетной ставки с 13,5% до 13%. В то же время в апреле снижение составило с 14,5% до 13,5%.

Андрей Пышный Глава НБУ Необходимость обеспечения устойчивости валютного рынка и приближения инфляции к цели 5% на прогнозном горизонте, правление НБУ решило сохранить учетную ставку на уровне 13%.

Прогнозы относительно уровня ставки

Как сообщают в "Интерфакс-Украина", банкиры ожидали, что Национальный банк сохранит уровень учетной ставки на текущем уровне, то есть на уровне 13% годовых.

Райффайзен Банк: по словам главного эксперта по макроэкономическому анализу Сергея Колодия, НБУ оставит неизменной ставку из-за данных инфляции за июнь, которая ощутимо ускорилась.

по словам главного эксперта по макроэкономическому анализу Сергея Колодия, НБУ оставит неизменной ставку из-за данных инфляции за июнь, которая ощутимо ускорилась. Правэкс Банк: директор департамента казначейства и фондовых рынков главного финансового управления Правэкс Банка Артем Красовский также согласился с тем, что, скорее всего, регулятор оставит учетную ставку без изменений. В то же время банкир не исключает, что ставка могла бы и снизиться – на 0,5 процентного пункта.

директор департамента казначейства и фондовых рынков главного финансового управления Правэкс Банка Артем Красовский также согласился с тем, что, скорее всего, регулятор оставит учетную ставку без изменений. В то же время банкир не исключает, что ставка могла бы и снизиться – на 0,5 процентного пункта. Юнекс Банк: глава правления банка Иван Свитек добавил, что была вероятность того, что НБУ таки мог принять решение об увеличении учетной ставки. В пользу этой гипотезы банкир привел пример относительно роста популярности коротких ОВГЗ в последние несколько недель.

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