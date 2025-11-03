Повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал співзасновника monobank Олега Гороховського.

Як розподілили кошти за "ЗСУ-лимон"?

Під час "лимонної лихоманки" користувачі мали шанс відшукати особливий "ЗСУ-лимон". Той, кому це вдалося, отримував можливість самостійно обрати підрозділ Збройних сил України, який отримає 3 мільйони гривень на дрони RUSORIZ.

Першим, хто знайшов "ЗСУ-лимон", став Костянтин Шакирзянов. Гороховський розповів, що переможець вирішив розподілити призові кошти між двома підрозділами.

Костянтин Шакирзянов знайов "ЗСУ-лимон" / Фото Олега Гороховського

Так, він передав 1 мільйон гривень 67 окремій механізованій бригаді, а ще 2 мільйони – 138 центру спеціальних операцій безпілотних авіаційних комплексів.

Також Гороховський опублікував відео, як цю подію відсвяткували у 138 ЦСП БПАК.

Нагадаємо, що згідно з умовами акції, отримані кошти могли бути використані виключно на потреби ЗСУ.

Де був захований "ЗСУ-лимон"?

"ЗСУ-лимон" вдалося знайти ввечері 17 жовтня. Це сталося всього через кілька годин після того, як monobank оголосив про оновлення призового фонду.

Переможцем став Костянтин Шакерзянов. Пошуки тривали лише кілька годин. "ЗСУ-лимон" був прихований у monoмаркеті, де користувачам потрібно було здогадатися, який саме товар придбати.

Також Олег Гороїовський розповів, де саме знаходився "ЗСУ-лимон". Як з'ясувалося, щасливим товаром стала саперна лопата, у якій і "ховався" омріяний лимон.

