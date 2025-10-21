Наприклад, один чоловік, який отримав мільйон за збір лимонів у застосунку, поділився враженнями. про це пише 24 Канал із посиланням на інстаграм.

Що розповів чоловік про виграш?

Розіграш, де було потрібно знайти 51 лимон, а потім ще кілька особливих лимонів підійшов до завершення. Тим, хто виграв мільйон гривень, став волонтер Артем Харченко. Він записав відео, де поділився емоціями після виграшу. За його словами, він досі не вірить у перемогу.

Чоловік поділився деталями про перемогу: дивіться відео

Він також подякував всім причетним за розіграш та за таку новину. Згодом він записав сторіс, де розповів, що його сумніви розвіялись.

Гроші будуть витрачені з розумом, тобто і благодійність, і якісь інвестиції,

– наголосив чоловік.

Розіграш закінчився 19 жовтня – саме тоді знайшли всі лимони із анонсованих.

Розіграш запустили у застосунку monobank на честь того, що там тепер 10 мільйонів клієнтів, мовиться у дописі співзасновника Олега Гороховського.

Що відомо про "лимонну лихоманку"?