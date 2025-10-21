Повідомляє 24 Канал з посиланням на YouTube-канал українського історика та голови Інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова.

У часи Гетьманщини в Україні лайка могла коштувати цілого статку. За образливі слова людині доводилося платити величезний штраф. Сума була співмірна з вартістю сучасного автомобіля.

Як розповів Алфьоров, у тодішніх законах зазначалося:

Хто б кого з шляхтичей назвав поганим словом, і того б не довів, таковий має з безчещеному заплатить 40 коп грошей, а ті слова перед судом протягом години очистити.

За лайку в часи Гетьманщини штрафували / Фото Unsplash

Історик пояснив, що копа – це одиниця підрахунку, що дорівнювала 60 срібним монетам. Тож 40 коп означали 2400 срібних монет. Ба більше, якщо образа стосувалася священника зі шляхетського роду, штраф подвоювався.

Тож у XVIII столітті українці мали серйозну мотивацію стежити за своїми словами.

"Ось так, друзі, був і закон, і була чиста і красива мова", – резюмував Алфьоров.

Кого називали шляхтичами?

Як пише Інститут історії України, шляхта – це превілейована верства населення, яка існувала на українських землях із другої половини XIV до початку XX століття. Сам термін походить від середньоверхньонімецького слова slachte ("рід", "плем'я").

В українську мову це поняття прийшло після приєднання Галицько-Волинської держави до Королівства Польського.

Шляхтич відрізнявся наявністю власного герба та усвідомленням належності до шляхетської спільноти. Витоки цього стану сягають часів Київської Русі, коли князівське оточення поступово перетворилися на окремий прошарок суспільства.

Її характерними рисами були наявність станових прав, володіння землею та обов'язок служби верховному володареві. Із другої половини XIV століття структура шляхти підпорядковувалася законам тих держав, до складу яких входили українські землі.

