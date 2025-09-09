Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео українського історика та голову Інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова на YouTube.
Дивіться також Як СРСР змусив Наталію Ужвій підписати "смертний вирок" Курбасу
Яка жінка в добу Гетьманщини вважалася найгарнішою?
Алфьоров зауважив, що збереглося небагато жіночих портретів з доби Гетьманщини, тож відомості про них здебільшого походять з оповідей.
Однак найвродливішою жінкою доби Гетьманщини вважалася Анастасія Маркович. Вона була вдовою Костянтина Голуба, а згодом дружиною майбутнього гетьмана Івана Скоропадського.
Анастасія Маркович / Портрет художниці Ольги Мордвінової
Характер Насті був настільки бойовим, що навіть жартували: "гетьман носить плахту, а Настя – булаву". Ба більше, її навіть прозвали "Настя-гетьманиха".
Хто була найбагатшою нареченою в історії України?
- В історії України чимало жінок, яких вважали завидними нареченими. Серед них – Гальшка Острозька, яка у XVI столітті успадкувала десятки міст, сотні сіл і замків. Та все ж, справді найбагатшою нареченою була не вона.
- Найцінніший "посаг" у Європу принесла Анна Ярославна – донька київського князя Ярослава Мудрого, яка стала королевою Франції. Її багатство полягало не в грошах чи маєтностях, а в унікальному родоводі.
- Дід Анни – Володимир Великий – одружився із сестрою візантійських імператорів. А оскільки Візантія суворо берегла своїх княгинь і не віддавала їх у шлюб іноземним монархам, цей союз вважався винятковим. Саме тому в Європі вірили, що Анна має "імператорську кров".