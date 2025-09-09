Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео українського історика та голову Інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова на YouTube.

Яка жінка в добу Гетьманщини вважалася найгарнішою?

Алфьоров зауважив, що збереглося небагато жіночих портретів з доби Гетьманщини, тож відомості про них здебільшого походять з оповідей.

Однак найвродливішою жінкою доби Гетьманщини вважалася Анастасія Маркович. Вона була вдовою Костянтина Голуба, а згодом дружиною майбутнього гетьмана Івана Скоропадського.

Анастасія Маркович / Портрет художниці Ольги Мордвінової

Характер Насті був настільки бойовим, що навіть жартували: "гетьман носить плахту, а Настя – булаву". Ба більше, її навіть прозвали "Настя-гетьманиха".

