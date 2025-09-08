Наприклад, до кінця життя акторка картала себе за те, що фактично була однією з підписанток доносу на режисера Леся Курбаса, який став формальним приводом для його арешту і подальшого розстрілу. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на "Вечірній Київ".

Цікаво Не Роксолана і навіть не Хюррем: яким було справжнє ім'я дружини Сулеймана

Як СРСР змусив Ужвій підписати донос на Курбаса?

У 1922 році Наталя Ужвій стала частиною Драматичної студії при Першому державному драматичному театрі імені Шевченка у Києві, але вже через 3 роки її запросили виступати в одеську "Держдраму". Вистави за участі Ужвій здійснювали фурор – талант акторки не залишався непоміченим. Тому й не дивно, що у 1926 році вона отримала запрошення від Леся Курбаса. Той прохав її долучитися до театру "Березіль". Ужвій погодилася.

У "Березілі" вона зіграла понад 30 ролей, паралельно беручи участь у зйомках кінофільмів. Ужвій жила в той час у Харкові – столиці окупованої більшовиками України. Вона вийшла заміж за поета Михайля Семенка та оселилася у сумнозвісному будинку "Слово". Подружжя виховувало сина Михайла.



Наталія Ужвій / Кадр з фільму "Прометей"

А у 1933 році почалися репресії, зокрема і проти Леся Курбаса. У брудну гру втягнули й акторів. Підлеглих режисера змусили підписати лист з наклепами на нього, який пізніше став "підставою" для арешту. Зокрема під документом є підпис Наталії Ужвій. Радянські спецслужби погрожували акторці й казали, що якщо вона не підпише документ, то її вишлють до Сибіру, а сина віддадуть в інтернат. Тому Ужвій підписала документ з наклепами. Лише троє учасників театру "Березіль" не підтримали цих свідчень, інших зламала репресивна машина.

За спогадами близьких, акторка не могла пробачити собі цього вчинку до кінця життя.

Леся Курбаса розстріляли 3 листопада 1937 року в урочищі Сандармох. Також СРСР репресував двох братів акторки, хоча вона 20 років шукала їх і тільки в 1956 році дізналася, що їх розстріляли. У 1936 році Ужвій розлучилася з Семенком, якого також репресували згодом.

Який міф існує про Наталію Ужвій?

Акторка уникнула репресій, однак події сталінського терору вплинули на неї. Єдиною розрадою стала гра в театрі та зйомки у фільмах. Хоча іноді доводилося брати участь у відверто пропагандистських проєктах.

Так у 1943 році Наталія Ужвій була головною героїнею фільму "Райдуга" за однойменною повістю Ванди Василевської. Це була історія про українку Ольгу Костюк, яка попри тортури з боку нацистів не видає своїх товаришів. Фільм транслювали в СРСР та країнах антигітлерівської коаліції, особливо популярною стрілка була у США.

Фільм "Райдуга" отримав чимало відзнак у США, однак існує міф, що стрічка отримала також "Оскар" у номінації "найкращий фільм іноземною мовою". Проте ця номінація існує з 1947 року. Тому фільм за участі Ужвій не отримував "Оскара".