Мова йде про фільм "Райдуга", де Ужвій зіграла головну роль. Чи справді цей фільм отримав "Оскар" – розповідає 24 Канал.

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Що відомо про фільм "Райдуга"

Цей фільм став екранізацією повісті Ванди Василевської. До слова, зараз ця радянська письменниця є у переліку осіб, чиї імена підпадають під декомунізацію – її творчість була популярною в СРСР тільки в часи Сталіна.

"Райдуга" – історія про українку Ольгу Костюк, котра попри всі тортури з боку нацистів не видає своїх товаришів. Саме її зіграла Наталія Ужвій у фільмі, режисером якого став Марко Донський. Зйомки відбувалися в 1943 році в Туркменістані. Прем'єра відбулася у 1944 році. Зокрема, цей фільм активно транслювали за кордоном, особливо в країнах антигітлерівської коаліції.

Наталія Ужвій в ролі Ольги Костюк / Кадр з фільму "Райдуга"

Тому не дивно, що на стрічку звернули увагу й американські кінокритики. Проте цей фільм не отримував "Оскара". Річ у тім, що вперше нагороду за найкращий фільм іноземною мовою вручали лише у 1947 році.

Однак фільм "Райдуга" отримав головний приз кінокритиків США та Вищу премію газети Daily News як найкращий іноземний фільм в американському прокаті. Також стрічка отримала нагороду Національної ради кінооглядачів США.

Загалом Наталія Ужвій зіграла 213 ролей у театрі та 20 ролей у кіно. Дебютувала вона у "німих" фільмах, тому її акторська кар'єра припала на пік динамічних змін кінематографу.

Іменем Наталії Ужвій названо чимало вулиць, зокрема у Харкові – в районі Північна Салтівка. Ця вулиця стала відомою після початку повномасштабної російсько-української війни, зокрема будинок на вулиці Наталії Ужвій, 82. Його було зруйновано ударами з російських реактивних систем залпового вогню.