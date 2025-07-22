Речь идет о фильме "Радуга", где Ужвий сыграла главную роль. Действительно ли этот фильм получил "Оскар" – рассказывает 24 Канал.

Интересно Эту украинскую актрису называли "лучшей травести в СССР": интересные факты о Людмиле Игнатенко

Что известно о фильме "Радуга"

Этот фильм стал экранизацией повести Ванды Василевской. К слову, сейчас эта советская писательница есть в перечне лиц, чьи имена подпадают под декоммунизацию – ее творчество было популярным в СССР только во времена Сталина.

"Радуга" – история об украинке Ольге Костюк, которая несмотря на все пытки со стороны нацистов не выдает своих товарищей. Именно ее сыграла Наталья Ужвий в фильме, режиссером которого стал Марко Донской. Съемки проходили в 1943 году в Туркменистане. Премьера состоялась в 1944 году. В частности, этот фильм активно транслировали за рубежом, особенно в странах антигитлеровской коалиции.

Наталья Ужвий в роли Ольги Костюк / Кадр из фильма "Радуга"

Поэтому неудивительно, что на ленту обратили внимание и американские кинокритики. Однако этот фильм не получал "Оскара". Дело в том, что впервые награду за лучший фильм на иностранном языке вручали только в 1947 году.

Однако фильм "Радуга" получил главный приз кинокритиков США и Высшую премию газеты Daily News как лучший иностранный фильм в американском прокате. Также лента получила награду Национального совета кинообозревателей США.

В общем Наталья Ужвий сыграла 213 ролей в театре и 20 ролей в кино. Дебютировала она в "немых" фильмах, поэтому ее актерская карьера пришлась на пик динамических изменений кинематографа.

Именем Натальи Ужвий названо немало улиц, в частности в Харькове – в районе Северная Салтовка. Эта улица стала известной после начала полномасштабной российско-украинской войны, в частности дом на улице Натальи Ужвий, 82. Он был разрушен ударами из российских реактивных систем залпового огня.