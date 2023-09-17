На улице Натальи Ужвий, среди многоэтажек, наши военные делали невозможное – боролись за право "испокон веков российского города" (именно так утверждает пропаганда России) быть украинским. Сергей Калашников, контрактный военный, вместе с двумя двумя собратьями встретил захватчиков на крыше 16-этажки, где корректировал огонь нашей армии.

Смотрите также Россия проигрывает битву за море. Как ГУР МО возвращали "вышки Бойко" в легендарной спецоперации

О вражеских атаках дронами, сбитии винтокрыла из советской "Иглы", первых ответных ударах и о том, как сейчас выглядит Салтовка – читайте в материале 24 Канала.

Российские самолеты в небе и первые взрывы: как встретило вторжение Харьковское направление

Полномасштабная война России против Украины началась в четверг, 24 февраля. Однако Сергей рассказывает, что понимание надвигающегося вторжения появилось на несколько дней раньше – в начале недели.

Он вспоминает, что тогда им стали выдавать оружие. Это было основным признаком того, что скоро произойдет непоправимое. Он даже просил свою сестру на несколько дней уехать из города, однако она сделала то же, что и большинство из нас – не поверила.

В канун 24 числа Сергей и его собратья вышли в лесной массив под Купянском. Там же его и застало начало полномасштабной войны.

В небе были русские самолеты. Комбат уже кричал, чтобы мы все выходили из палатки. Мы вылетели, попадали. Над нами прошел самолет, а за ним – и первые взрывы. Так это и началось,

– рассказал военный.

Именно под Купянском военные увидели огромную колонну российской техники, которая двигалась на Харьков. Там по ней начали "работать". И именно из-за нее Сергея и отправили на Салтовку, ведь нужно было корректировать огонь.

Город постоянно крыли огнем, горело все

В первые дни уже шли первые бои в окрестностях Харькова. Россияне заняли Циркуны, расположенные примерно в 1,5 километрах от города, и именно оттуда наши защитники ожидали еще одну колонну. Сергея и еще двух его собратьев 28 февраля 2022 года отвезли в этот дом "люди в гражданской одежде", но на бронированной машине.



Позиция была на улице Натальи Ужвий / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал

"Это был крайний дом в Харькове в сторону Циркунов, на улице Натальи Ужвий. Так что за нами начинался Харьков", – вспоминает военный.

По словам Сергея, уже на месте оказалось, что дом развернут глухой стеной к селу. Это существенно усложняло наблюдение, ведь военным нужно было "видеть все".

"Тогда мы приняли решение становиться на крыше. Это означало, что мы все видим, но и нас все видят", – рассказал он.

В это время город постоянно крыли огнем – за день прилетало от 400 до 600 снарядов "Града".

Горело все,

– вспоминает военный.

Несмотря на сложную ситуацию и почти полное отсутствие информации о происходящем, работа началась. Наблюдение вели круглосуточно. Почти сразу же по позиции начали целить из "Градов". Сергей вспоминает, что до момента, пока не начали стрелять в их сторону, никогда не видел, как это происходит.

"Увидел, что вылетают такие оранжевые "шмели". Еще спросил ребят. Они говорят: "Это "Грады", прячься где-то". Поэтому я и упал за трубу вентиляционную", – рассказал он.

Сергей вспоминает, что их группа впервые ударила в ответ в начале марта. Конечно, ночью. Украинские воины накрыли артиллерией технику захватчика. По словам военного, отвечать, вероятно, было нечем, потому что происходило это не так часто. В то же время он честно признается: не все попытки ответить были успешными.

"Был момент, когда мы из беспилотника засекли 7 танков. Засекли все: и направление, и угол, и координаты. Они все стояли за домами. Было решено отработать. Артиллерия ударила, все снаряды легли в одну точку", – рассказал Сергей.

Еще через несколько дней на находившихся рядом складах заметили движение. Тогда так же решили накрыть врага огнем, но из-за расстояния это было сложно сделать. Поэтому в дело вступили танкисты. Они вышли на правый фланг и вторым снарядом попали во что-то. По словам военного, вероятно, это был прах. Склады горели еще несколько дней.

Украинские бойцы с крыши многоэтажки сбили вражеский винтокрыл

Вместо 2 – 3 дней военные находились на позиции крыши 16-этажки почти месяц. По словам Сергея, рано или поздно их должны были увидеть, так и случилось. После этого оккупанты приложили немалые усилия и сделали все, чтобы наши военные покинули позицию.

"Мы просто перестали прятаться. Ясно, что позицию видели. Сначала нас пытались "снять" гранатами, которые бросали с дронов. Было с нами два парня из терробороны с помповыми ружьями. Они еще и пытались их сбивать", – вспомнил он.

Сергей не скрывает, что было страшно, однако сразу добавляет, что "это была их работа". Тогда на улице ночью стояли морозы, а в доме уже не было ни света, ни тепла, ни воды. В то же время и россияне, когда поняли, что трюк с гранатами не работает, начали сбрасывать на позицию и другие боеприпасы.

"Во время такого обстрела один из нас поймал обломок. Приехали наши медики, вытащили его. Хорошо, что он был небольшой и не успел зайти глубоко. Тогда уже решили слезть с той крыши и перейти в квартиру", – рассказал Сергей.

Один из самых страшных моментов, которые пришлось пережить военному, был тогда, когда он пропустил выходы "Градов". По его словам, тогда как раз работал наш танк и он должен был корректировать огонь.

Их нужно видеть. Тогда у тебя есть шанс спрятаться. А я уже услышал и бежать было поздно,

– пожимая плечами вспомнил Сергей.

Тогда ему удалось спастись, вжавшись в угол.

В один из дней, когда россияне решили привлечь к своим обстрелам винтокрылы, именно с позиции, где была группа Сергея, мужчина из старой советской "Иглы" смог сбить один из них.

"С нашей крыши сбили винтокрыл. Просто "Иглой"", – буднично сказал военный, хотя, конечно, событие было совсем не обычным.

Стоит отметить, что позиция на 16-этажке была не единственной, которую успели обустроить наши военные. По словам Сергея, в 9-этажке, которая была рядом, тоже был пункт наблюдения.

Он вспомнил, что однажды туда приехал мужчина, чтобы забрать свои вещи с 6 этажа.

"Приехал человек забирать вещи с 6 этажа. Пока он был в квартире, прилетели "Грады". Весь 5 этаж горел. Упала лестница между 5 и 6 этажом. Мужчина вылез на подоконник и ждал, что кто-то что-то сделает. А ему кричали, чтобы он сидел. Человек не выдержал. Он прыгнул. Сломал ноги, но остался жив. Наши ему помогли, подобрали его", – рассказывает военный.

В этом доме происходили ужасные вещи.

В него попала бомба. Она пробила крышу, застряла между 8 и 9 этажом и не разорвалась. Если бы она тогда взорвалась, то нас бы просто снесло,

– вспомнил Сергей.

История позиции в 16-этажке закончилась тем, что россияне достигли своего: они ее уничтожили.

"24 или 25 марта они набрасывали дымовых гранат, выехали два танка и они расстреляли дом, где мы были", – говорит Сергей так просто, будто с первого дня понимал: это неизбежно произойдет.

После этого они просто сменили позицию, хотя военный и подчеркивает, что понятия не имеет, как это произошло, что обошлось без жертв.

После этого военные сменили место дислокации. Они обустроили свой пункт буквально в 800 метрах от своего старого местонахождения.

Сейчас они продолжают защищать Украину от российских захватчиков.

События, которые военный упоминал, происходили на Северной Салтовке. Мы посетили этот район и попытались найти место, где находилась позиция группы Сергея. О том, как сейчас выглядит Северная Салтовка, рассказываем дальше.

Самое (не)живое место в Харькове: как сейчас выглядит Северная Салтовка

Чем ближе к Северной Салтовке, тем больше признаков войны можно заметить. Первое, что бросается в глаза – это глубокая канава прямо посреди тротуара. Лишь через несколько минут где-то в глубине подсознания появляется мысль, что это, вероятно, окоп. Да, они так и остались зарастать травой и угрюмо напоминать о том, что война пришла в это место и покалечила его.



Глубокая канава прямо посреди тротуара / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал

Чем ближе к Северной Салтовке, тем меньше людей становится вокруг. Почему-то этот факт воспринимается как нечто невероятно логичное.

Этот район расположен на самом выезде из города, поэтому двигаться приходится вдоль трассы. Вдоль нее очень много билбордов с павшими харьковчанами. Это еще одно напоминание о продолжающейся войне. На самом деле даже их зацепило обстрелами. Два из трех разбиты и один остался невредимым.

Выбитые окна и поврежденные оконные рамы – это уже привычное в Харькове, поэтому внимание на это обращать сложно, хотя в большинстве домов вместо окон – острые резцы стекла.



Почти у всех домов выбиты по крайней мере несколько окон / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал

Улица Натальи Ужвий спокойна. Может быть, слишком. Первое, что бросается в глаза – местные, которые совсем не обращают внимание на разрушение. Они сидят в парке, за которым стоят разбитые дома и выгуливают собак. Если смотреть только на них, то совсем не похоже, что здесь хотя бы когда-то шли бои. Разве можно подумать, что по этой улице, по которой идет эта милая женщина с собачкой, когда-то ездили танки? Или что буквально в нескольких сотнях метров от них стоит разрушенная 16-этажка?



В Харькове на Салтовке продолжается жизнь / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал

Смотрите также Жизнь среди мин, обломков и пепелищ: как сегодня выглядит уничтоженная русскими Каменка

Салтовка сейчас выглядит живой. И в то же время нет. К примеру, эта 16-этажка не подлежит ремонту. Когда ее снесут и построят на ее месте другой дом. А об этом останутся, может быть, только воспоминания. А пока он сохраняет свою историю.

Это самый известный дом в Харькове,

– говорит кто-то из местных.

От мысли о том, что теперь у нас именно такие "достопримечательности", передергает. Война внесла свои коррективы в туристическую инфраструктуру города. В этот дом можно зайти. Он выполняет определенную роль музея, хранилища свидетельств того, что русская армия пыталась сделать с этим городом. Полностью разбитые бетонные стены стоят, как жуткое напоминание, что совсем рядом живет враг.

Так сейчас выглядит "самый известный" дом в Харькове / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал

Заходить в дом почему-то совсем не страшно, хоть его внешний вид и заставляет сомневаться в том, действительно ли это хорошая идея. Когда-то эти разбитые комнаты были чьим-то домом. Кто каждый вечер возвращался сюда с работы и пользовался вещами, которые теперь беспорядочно валяются прямо под ногами.



Теперь этими вещами никто не будет пользоваться / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал

На одной из стен разрушенного дома – отражение культуры военного времени. Китайский художник нарисовал здесь щемящую иллюстрацию, которая полностью передает то, как ощущается это место. Когда-то он был домом. Теперь же это просто куча строительного мусора в четырех стенах, которые не смогут кого-то приютить и дать уют.



Художник из Китая оставил в разбитом доме иллюстрацию / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал

Конечно, очень многое уже удалось отстроить. Однако новые дома как будто выбиваются из общей атмосферы. Пройдет много лет, прежде чем их успеют обжить. Пройдет много лет, прежде чем люди вложат в них душу.

Не забывать, – почему важно помнить о том, что происходило

Восстанавливать нужно. Необходимо. Но так же необходимо и помнить, что когда-то было в том или ином месте. Сергей Калашников, например, уверен, что о тех, кто стоял на защите нашего государства, забудут "на следующий день после окончания войны". Он попросил обязательно указать это мнение, ведь, вероятно, это то, что сейчас тревожит многих: возможность быть забытыми и недооцененными.

Говорить о необходимости помнить это уже банальность, однако это невероятно важно. Если мы хоть на мгновение позволим себе забыть о тех, кто отдал за нас свою жизнь или рисковал ею, тогда мы просто не стоим их жертвы.