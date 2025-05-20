В свое время актриса сыграла 60 ролей в Театре юного зрителя в Киеве и гастролировала по миру. Больше о Людмиле Игнатенко расскажет 24 Канал.

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Чем запомнится Людмила Игнатенко

Кроме десятков ролей в театре, Людмила Игнатенко озвучивала мультфильмы. Поэтому почти каждый слышал голос актрисы в таких мультфильмах как "История с единицей", "Капитошка", "Тайна страны земляники", "Одуванчик – толстые щечки", "Кот Базилио и мышонок Пик", "Миссия – помощники".

Людмила Игнатенко 55 лет жизни посвятила театру и играла абсолютно разные роли – как мужские, так и женские. Актриса Римма Зюбина, реагируя на известие о смерти легендарной актрисы, заметила, что Игнатенко называли "лучшей травести Советского Союза".



Людмила Игнатенко / Фото ТЮЗа

А еще именно Людмила Игнатенко впервые сыграла роль Пеппи Длинный чулок из одноименной повести шведской писательницы Астрид Лингрен. Этот спектакль сделал Театр юного зрителя популярным. Заведующая литературной частью театра Наталья Потушняк замечает, что успех спектакля в значительной степени был заслугой именно Игнатенко.

С легендарной актрисой попрощались в понедельник, 19 мая, в Киеве.