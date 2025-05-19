Об этом сообщил Театр юного зрителя на своей фейсбук-странице, передает Show 24. Прощание с актрисой состоялось сегодня.

Не пропустите Звезда "Дизель шоу" и командир разведывательного взвода: Максим Нелипа погиб на фронте

С Людмилой Игнатенко попрощались 19 мая на малой сцене Театра юного зрителя. В заметке говорится, что талант и тепло сердца актрисы "оставили неизгладимый след в сердцах тысяч зрителей".

Что известно о Людмиле Игнатенко

Заслуженная артистка Украины родилась 25 октября 1942 года в Киеве. Игнатенко – выпускница студии при Театре имени Ивана Франко. Более 55 лет она посвятила сцене Театра юного зрителя.

Людмила Игнатенко исполнила более 60 ярких ролей. Это, в частности, легендарная Пеппи Длинныйчулок, Чижик в "Котовасии", Екатерина II в "Сне", Галчиха в "Без вины виноваты". Также она озвучила десятки персонажей в мультфильмах и радиопередачах.

Ее образы были наполнены искренностью, глубиной и любовью. Она говорила с детскими сердцами на языке правды и добра. Благодаря ее таланту театр находил отклик у самых маленьких зрителей, а спектакли становились событием,

– отметили в Театре юного зрителя.

В Театре юного зрителя сообщили о смерти Людмилы Игнатенко / Скриншот из фейсбука

Ранее мы сообщали, что умерла российская актриса Нина Гребешкова.