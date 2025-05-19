Про це повідомив Театр юного глядача на своїй фейсбук-сторінці, передає Show 24. Прощання з акторкою відбулося сьогодні.
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З Людмилою Ігнатенко попрощалися 19 травня на малій сцені Театру юного глядача. У дописі йдеться, що талант і тепло серця акторки "залишили незабутній слід у серцях тисяч глядачів".
Що відомо про Людмилу Ігнатенко
Заслужена артистка України народилася 25 жовтня 1942 року в Києві. Ігнатенко – випускниця студії при Театрі імені Івана Франка. Понад 55 років вона присвятила сцені Театру юного глядача.
Людмила Ігнатенко виконала понад 60 яскравих ролей. Це, зокрема, легендарна Пеппі Довгапанчоха, Чижик у "Котовасії", Катерина II у "Сні", Галчиха у "Без вини винні". Також вона озвучила десятки персонажів у мультфільмах та радіопередачах.
Її образи були наповнені щирістю, глибиною та любов'ю. Вона говорила з дитячими серцями мовою правди й добра. Завдяки її таланту театр знаходив відгук у найменших глядачів, а вистави ставали подією,
– зазначили у Театрі юного глядача.
У Театрі юного глядача повідомили про смерть Людмили Ігнатенко / Скриншот з фейсбуку
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