Про це повідомив Театр юного глядача на своїй фейсбук-сторінці, передає Show 24. Прощання з акторкою відбулося сьогодні.

Не пропустіть Зірка "Дизель шоу" та командир розвідувального взводу: Максим Неліпа загинув на фронті

З Людмилою Ігнатенко попрощалися 19 травня на малій сцені Театру юного глядача. У дописі йдеться, що талант і тепло серця акторки "залишили незабутній слід у серцях тисяч глядачів".

Що відомо про Людмилу Ігнатенко

Заслужена артистка України народилася 25 жовтня 1942 року в Києві. Ігнатенко – випускниця студії при Театрі імені Івана Франка. Понад 55 років вона присвятила сцені Театру юного глядача.

Людмила Ігнатенко виконала понад 60 яскравих ролей. Це, зокрема, легендарна Пеппі Довгапанчоха, Чижик у "Котовасії", Катерина II у "Сні", Галчиха у "Без вини винні". Також вона озвучила десятки персонажів у мультфільмах та радіопередачах.

Її образи були наповнені щирістю, глибиною та любов'ю. Вона говорила з дитячими серцями мовою правди й добра. Завдяки її таланту театр знаходив відгук у найменших глядачів, а вистави ставали подією,

– зазначили у Театрі юного глядача.

У Театрі юного глядача повідомили про смерть Людмили Ігнатенко / Скриншот з фейсбуку

Раніше ми повідомляли, що померла російська акторка Ніна Гребешкова.