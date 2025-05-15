Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дмитра Оскіна.

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Що відомо про смерть Максима Неліпи

Український актор Дмитро Оскін пізно ввечері 14 травня виклав скриншот повідомлення дружини Неліпи про смерть чоловіка.

Вона повідомила, що Максим Неліпа загинув ще 12 травня в бою.

Я пишу це і сама собі не вірю! Так не мало статися! Поки що ще дуже мало інформації.

У частині, де Неліпа служив останнім часом і командиром якої був призначений, пояснили: обставини з'ясовують, триває слідство. У зв'язку з надважкою обстановкою в країні потрібно почекати.

"У мене немає слів і сліз. Мої співчуття нашим дітям, мої найглибші співчуття мамі Максіка, рідним і друзям! Співчуваю собі та всім нам! Це нестерпна втрата, з якою тепер доведеться якось жити. Будь проклята, війна!" – написала дружина Неліпи Тамара.

Вона додала, що Максим завжди був усміхнений.

Хто такий Максим Неліпа

Це український актор та телеведучий.

Він народився у Києві, вчився у КПІ імені Ігоря Сікорського на інженера-приладобудівника і брав участь у КВК. Згодом став шоуменом і ведучим проєктів на українському телебаченні – "Програй мільйон", "Хто там?", "Народна зірка". Брав участь у "Танцях з зірками".

Був учасником проєктів "Дизель Студіо" (скетч-ком "На трьох", концертне шоу "Дизель Шоу").

До ЗСУ долучився в березні 2022 року. На 2023 рік був старшим лейтенантом.

"Ось коли можна із впевненістю сказати, що попрощався на невизначений строк з творчими турботами шоумена. А щодо інженерних навичок, набутих в аудиторіях альма-матер, тут все навпаки. Вчасно згадав, що розуміюся на програмуванні, вмію користуватися паяльником, та ще у шкільні роки непогано стріляв по мішенях у тирі", – говорив він тоді.

У січні Неліпа був серйозно поранений і переніс три операції. Його брат просив про допомогу й окреслив, чим займається актор на фронті.

Мабуть, не варто нагадувати, хто він і чим відомий раніше. Тепер він не лише шоумен, а й воїн, захисник України. Зараз він норм. "Виступає" у ЗСУ – влаштовує за допомогою БпЛА "запальні" фаєршоу для російських окупантів. Від роботи його "творчого колективу" ворог весело шагає на концерт до Кобзона і на КВН до Маслякова. В новинах ви можете про таке читати, проте – без подробиць.

Сам Максим потім додав, що поранення не було важким, і дякував лікарям. У соцмережах він писав дуже мало – переважно викладав свої фото і збирав на розвідувальний взвод.

У Максима Неліпи залишилися син і донька.