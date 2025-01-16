Він спростував інформацію про важке поранення, яка раніше поширювали в медіа, та розповів про самопочуття. Повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку Максима Неліпи.

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За словами військового, він дійсно наразі проходить лікування у відділенні щелепно-лицьової хірургії.

Перебіг хвороби та її суть не з простих. Але зараз я на 100% впевнений в успіху лікування,

– зазначив Неліпа.

Він також висловив окрему подяку медичному персоналу Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова за професійну та своєчасну допомогу.

Як відомо, Максим Неліпа за останній час переніс вже три операції.

Що відомо про службу Максима Неліпи в ЗСУ

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Максим Неліпа приєднався до лав територіальної оборони. Згодом він продовжив службу в Збройних Силах України, де працює з безпілотними літальними апаратами (БПЛА). За словами брата, Максим влаштовує "запальні шоу" для російських окупантів. Також він виступає в ЗСУ.