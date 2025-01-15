Про це повідомив брат Максима Неліпи, Андрій. Він опублікував допис у фейсбуці, передає 24 Канал. Зараз захисник перебуває у лікарні в Дніпрі.

Важливо Відомий актор-воїн, який отримав поранення на фронті, потребує фінансової допомоги

Брат шоумена не розповів деталей щодо поранення. Лише уточнив, що Максим Неліпа перебуває у відділенні щелепно-лицевої хірургії та переніс кілька операцій.

Брат Максим Неліпа загримів до лікарні. В ту саму імені Мечникова, у Дніпрі. У відділенні щелепно-лицевої хірургії. Вже три операції... Війна триває і Максу теж "дісталося", але він тримається та незабаром приєднається до своїх побратимів. Потрібна допомога, бо лікування вимагає певних витрат,

– розповів Андрій Неліпа.

Зауважимо, якщо ви бажаєте долучитися до допомоги Максиму Неліпі, переходьте за посиланням на "монобанку". Номер картки ПриватБанку – 4731 2196 5723 2603, PayPal – Nelimax252@gmail.com.

Андрій Неліпа додав, що зараз його брат не просто шоумен, а захисник України та воїн. Тепер сфера діяльності Максима – "виступати" в ЗСУ та з допомогою БпЛА влаштовувати "запальні шоу" для російських окупантів.



Максим Неліпа / Фото з фейсбуку Андрія Неліпи

Чим відомий Максим Неліпа