Об этом сообщил брат Максима Нелипы, Андрей. Он опубликовал сообщение в фейсбуке, передает 24 Канал.
Важно Известный актер-воин, который получил ранения на фронте, нуждается в финансовой помощи
Брат шоумена не рассказал деталей относительно ранения. Лишь уточнил, что Максим Нелипа находится в отделении челюстно-лицевой хирургии и перенес несколько операций.
Брат Максим Нелипа загремел в больницу. В ту самую имени Мечникова, в Днепре. В отделении челюстно-лицевой хирургии. Уже три операции... Война продолжается и Максу тоже "досталось", но он держится и вскоре присоединится к своим собратьям. Нужна помощь, потому что лечение требует определенных затрат,
– рассказал Андрей Нелипа.
Заметим, если вы хотите присоединиться к помощи Максиму Нелипе, переходите по ссылке на "монобанк". Номер карты ПриватБанка – 4731 2196 5723 2603, PayPal – Nelimax252@gmail.com.
Андрей Нелипа добавил, что сейчас его брат не просто шоумен, а защитник Украины и воин. Теперь сфера деятельности Максима – "выступать" в ВСУ и с помощью БпЛА устраивать "зажигательные шоу" для российских оккупантов.
Максим Нелипа / Фото из фейсбука Андрея Нелипы
Чем известен Максим Нелипа
- Максим Нелипа родился в Киеве. Во время учебы в институте он участвовал в КВН и был капитаном команды. В 2004 году мужчина попал на телевидение: работал в проекте "Проиграй миллион", вел "Погоду", впоследствии стал ведущим квартирной лотереи "Кто там?".
- В 2007 году Максим Нелипа также принял участие в "Танцах со звездами". Еще развивал актерскую карьеру и снимался в фильмах. Был участником "Дизель шоу" с 2017 года.
- Еще в 2014 году Максим Нелипа получил повестку и уже тогда не отказывался становиться на защиту Украины. Он присоединился к теробороне с первых дней полномасштабной войны. В 2022 году шоумен написал песню об украинском войске.