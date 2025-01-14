Во время полномасштабного вторжения актер стал на защиту Украины. Сбор средств объявила жена Михаила Досенко Александра, передает 24 Канал со ссылкой на ее фейсбук-страницу.
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Не знаю, должно ли мне быть стыдно за то, что прошу помощи для моего мужа, который проходит лечение сейчас за свой счет. Говорю сразу, что этот пост – не для срачей, почему лечение платное, и не для скандалов, имеем что имеем. Пожизненно каждые полгода мой муж должен ложиться в больницу, потому что после контузии поднимается давление, становится плохо, сильные головные боли, бессонница,
– написала Александра Досенко.
Жена Михаила Досенко объявила сбор средств на помощь / Скриншот с фейсбука
По словам жены Михаила Досенко, на момент написания сообщения, было потрачено 5300 грн. Александра рассказала, что муж будет лежать в больнице месяц, и оставила ссылку на сбор средств.
Важно! Помочь Михаилу Досенко можно по ссылке.
Впоследствии Александра и Михаил поблагодарили людей за помощь.
Своими донатами, репостами вы обеспечили ему не только нынешнее лечение, но и следующее плановое через полгода. После больницы ему надо будет принимать некоторые лекарства в течение полугода, это тоже обеспечили вы все,
– отметила жена Досенко.
Александра Досенко поблагодарила людей за помощь / Скриншот с фейсбука
Коротко о службе Михаила Досенко
- Михаил Досенко ушел добровольцем на фронт с начала большой войны России против Украины. Сначала он был поваром и солдатом, а впоследствии – снайпером и командиром.
- Актер делился, что проходил обучение в Великобритании. По возвращении вместе с Гвардией наступления отправился в село Вербово Запорожской области.
- Впоследствии Досенко получил ранение, когда воевал на Запорожском направлении, – контузию.