Во время полномасштабного вторжения актер стал на защиту Украины. Сбор средств объявила жена Михаила Досенко Александра, передает 24 Канал со ссылкой на ее фейсбук-страницу.

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Не знаю, должно ли мне быть стыдно за то, что прошу помощи для моего мужа, который проходит лечение сейчас за свой счет. Говорю сразу, что этот пост – не для срачей, почему лечение платное, и не для скандалов, имеем что имеем. Пожизненно каждые полгода мой муж должен ложиться в больницу, потому что после контузии поднимается давление, становится плохо, сильные головные боли, бессонница,

– написала Александра Досенко.

Жена Михаила Досенко объявила сбор средств на помощь / Скриншот с фейсбука

По словам жены Михаила Досенко, на момент написания сообщения, было потрачено 5300 грн. Александра рассказала, что муж будет лежать в больнице месяц, и оставила ссылку на сбор средств.

Важно! Помочь Михаилу Досенко можно по ссылке.

Впоследствии Александра и Михаил поблагодарили людей за помощь.

Своими донатами, репостами вы обеспечили ему не только нынешнее лечение, но и следующее плановое через полгода. После больницы ему надо будет принимать некоторые лекарства в течение полугода, это тоже обеспечили вы все,

– отметила жена Досенко.

Александра Досенко поблагодарила людей за помощь / Скриншот с фейсбука

Коротко о службе Михаила Досенко