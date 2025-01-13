Звезда "Витальки" рассказал, где именно служит и признался, планирует ли возвращаться к творчеству. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Армию FM.

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Так, военнослужащий Гарик Бирча вместе с временно исполняющим обязанности начальника рекрутингового отдела штаба 210-го отдельного штурмового полка ВСУ Антоном "Громом" дали интервью радиостанции.



Гарик Бирча дал интервью для Армии FM / Скриншот из инстаграм-сторис

Выяснилось, что звезда "Витальки" служит именно в 210-м Отдельном штурмовом полку, бойцы которого выполняют задачи на Курщине.

Можем сказать, что личным составом нашего подразделения было уничтожено более 50 врагов,

– рассказал Бирча.

Планирует ли Гарик Бирча вернуться к творчеству

Актер отметил, что его творчество пока на паузе. Несмотря на это он написал несколько стихов и создал песню, которая называется "Берлинго 210".

Когда будет актуально, скажем так, я с удовольствием возобновлю свою карьеру. Не знаю, в какую сторону она пойдет, но, конечно, я соскучился и по актерству, и по эстраде, и по зрителю, и надеюсь, так оно и будет. Но это нужен на нашей земле мир, справедливый мир, чтобы мы все жили только в приподнятом настроении и в абсолютном ощущении счастья,

– сказал Гарик.

Заметим, недавно Бирча был в отпуске, поэтому имел возможность встретиться с актером сериала "Танька и Володька" Стадницким.