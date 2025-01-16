Он опроверг информацию о тяжелом ранении, которая ранее распространяли в медиа, и рассказал о самочувствии. Сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу Максима Нелипы.

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По словам военного, он действительно сейчас проходит лечение в отделении челюстно-лицевой хирургии.

Течение болезни и ее суть не из простых. Но сейчас я на 100% уверен в успехе лечения,

– отметил Нелипа.

Он также выразил отдельную благодарность медицинскому персоналу Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И. Мечникова за профессиональную и своевременную помощь.

Как известно, Максим Нелипа за последнее время перенес уже три операции.

Что известно о службе Максима Нелипы в ВСУ

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Максим Нелипа присоединился в ряды территориальной обороны. Впоследствии он продолжил службу в Вооруженных Силах Украины, где работает с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По словам брата, Максим устраивает "зажигательные шоу" для российских оккупантов. Также он выступает в ВСУ.