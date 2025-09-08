Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Локальну історію".

Яким є справжнє ім'я Роксолани?

Уперше ім'я Роксолани згадав у своєму щоденнику 1542 року генуезький банкір у Стамбулі, коли розповідав про нечувану подію: "Великий повелитель Сулейман узяв собі за дружину як імператрицю полонянку з Русі на ім’я Роксолана. Їхній шлюб супроводжувався величним святкуванням…".

Згодом про дружину Сулеймана під цим ім’ям згадував і посол Священної Римської імперії Ож'є Гіслен де Бусбек у своїх "Турецьких листах", написаних між 1555 і 1560 роками. У ті часи турки-османи називали "роксоланами" вихідців із заселених українцями земель Польського Королівства – Рутенії або ж Роксоланії.

Роксолана / Портрет султани

Насправді ж справжнє ім’я султани невідоме. В гаремі їй дали ім’я Хюррем, що у перекладі з перської означає "весела", "радісна", "усміхнена". А Настею чи Олександрою Лісовською її почали називати лише в XIX столітті українські та польські письменники.

Не збереглися й точні відомості про рік її народження. Існує лише припущення, що Роксолана була на 11 років молодшою за султана Сулеймана, який народився у листопаді 1494 року. Тож орієнтовно вона народилася наприкінці 1505 року або на початку 1506 року, зважаючи на коротший мусульманський рік (354 дні).

