Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Локальную историю".

Смотрите также Почему Ольги Кобылянской не было на похоронах Леси Украинки и почему они три года не переписывались

Каково настоящее имя Роксоланы?

Впервые имя Роксоланы упомянул в своем дневнике 1542 года генуэзский банкир в Стамбуле, когда рассказывал о неслыханном событии: "Великий повелитель Сулейман взял себе в жены в качестве императрицы пленницу из Руси по имени Роксолана. Их брак сопровождался величественным празднованием...".

Впоследствии о жене Сулеймана под этим именем упоминал и посол Священной Римской империи Ожье Гислен де Бусбек в своих "Турецких письмах", написанных между 1555 и 1560 годами. В те времена турки-османы называли "роксоланами" выходцев из заселенных украинцами земель Польского Королевства – Рутении или Роксолании.

Роксолана / Портрет султаны

На самом же деле настоящее имя султаны неизвестно. В гареме ей дали имя Хюррем, что в переводе с персидского означает "веселая", "радостная", "улыбающаяся". А Настей или Александрой Лисовской ее начали называть только в XIX веке украинские и польские писатели.

Не сохранились и точные сведения о годе ее рождения. Существует лишь предположение, что Роксолана была на 11 лет младше султана Сулеймана, который родился в ноябре 1494 года. Поэтому ориентировочно она родилась в конце 1505 года или в начале 1506 года, учитывая короткий мусульманский год (354 дня).

Какая еще украинка была правительницей Османской империи?