А, возможно, и в чем-то превзошла Роксолану, потому что стала регентшей своего сына и несколько лет фактически правила Османской империей. И речь идет о Турхан Хатидже Султан, рассказывает 24 Канал.

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Что известно о Турхан Султан

Принято считать, что Турхан Султан была русинкой, то есть украинкой и имела имя Надежда. Однако вот версии относительно ее происхождения различаются. Например, самой популярной является версия, что она происходила из Слобожанщины, но исследовательница Александра Шутко утверждает, что Надежда была из Подолья.

Так или иначе, но юная украинка попала в татарский плен и на невольничий рынок, где ее приобрели в подарок тогдашней валиде, то есть матери султана, Кесем, а та – своему сыну Ибрагиму, который только стал султаном. У Ибрагима и Турхан родился сын Мехмед.

Между Ибрагимом I, которого называли Безумным и Турхан не было такой любви, как у Роксоланы и Сулеймана и правление султана закончилось быстро. Его свергли, а позже казнили, султаном стал сын украинки – Мехмед IV. Турхан тогда было не более 21 года и ее главной соперницей стала свекровь, которая стала регенткой 6-летнего султана. Впоследствии из-за нравов невестки Кесем решила убить Мехмеда, чтобы посадить на трон другого внука, однако эта попытка закончилась тем, что сторонники Турхан убили саму Кесем. Так украинка стала регенткой Османской империи, однако после того, как ее сын достиг совершеннолетия – передала дела ему.



Султан Мехмед IV – сын Турхан Хатидже Султан / Портрет

Александра Шутко, которая исследует жизнь Турхан Хатидже, отмечает, что султана занималась благотворительностью и помогала украинцам. Например, порабощенный казак стал ее зятем и возглавил османский флот, а после большого поражения его помиловали.

Интересно, что с Роксоланы начинается период, который историки называют "Женский султанат" и Турхан Хатидже считают его последней представительницей.