Как создавали фильм "Маска"

В 1993 году студия New Line Cinema намеревалась создать экранизацию комикса The Mask. Это должен был быть мрачный фильм в стиле "Чужого". Однако все изменилось после того, как продюсеры увидели Джима Керри в шоу In Living Color.

Его мимика, комическая пластика и экспрессивность настолько поразили создателей, что они решили дать малоизвестному на тот момент актеру шанс.

Джим Керри в фильме "Маска" / Кадр из фильма

Сценарий фильма был полностью переписан под стиль Керри. Не менее интересно то, что большинство жестов и реплик в фильме – импровизация актера.

Поражает также то, что команда, которая отвечала за визуальные эффекты, порой не успевала за движениями Керри, а часть спецэффектов вообще пришлось упростить, ведь игра актера уже и так была "нечеловеческой".

Фильм "Маска": смотрите трейлер

На создание визуальных эффектов потратили почти 2 миллиона долларов, что является огромной суммой для того времени. Но сочетание грима, актерской игры Керри и визуальных трюков принесло фильму номинацию на "Оскар" за лучшие спецэффекты, а сам актер буквально через год после релиза стал суперзвездой с многомиллионными контрактами.

