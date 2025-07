Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача @secretmovies88 в YouTube.

Як створювали фільм "Маска"

У 1993 році студія New Line Cinema мала намір створити екранізацію коміксу The Mask. Це мав бути похмурий фільм у стилі "Чужого". Однак все змінилося після того, як продюсери побачили Джима Керрі в шоу In Living Color.

Його міміка, комічна пластика й експресивність настільки вразили творців, що вони вирішили дати маловідомому на той момент актору шанс.

Джим Керрі у фільмі "Маска" / Кадр з фільму

Сценарій фільму був повністю переписаний під стиль Керрі. Не менш цікавим є те, що більшість жестів та реплік у фільмі – імпровізація актора.

Вражає також те, що команда, яка відповідала за візуальні ефекти, часом не встигала за рухами Керрі, а частину спецефектів взагалі довелося спростити, адже гра актора вже й так була "нелюдською".

Фільм "Маска": дивіться трейлер

На створення візуальних ефектів витратили майже 2 мільйони доларів, що є величезною сумою для того часу. Але поєднання гриму, акторської гри Керрі й візуальних трюків принесло фільму номінацію на "Оскар" за найкращі спецефекти, а сам актор буквально за рік після релізу став суперзіркою з багатомільйонними контрактами.

