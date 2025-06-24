Тоді актор зіграв епізодичного персонажа, на ім'я Едді. Попри коротку появу, ця роль стала для Педро Паскаля справжнім рятівним колом у складний період, передає 24 Канал.

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Що відомо про роль Паскаля у "Баффі"

Ще задовго до того, як Педро Паскаль став зіркою таких серіалів, як "Гра престолів", "Останні з нас" та "Мандалорець", він з’явився в одному з епізодів культового серіалу 90-х "Баффі – винищувачка вампірів".

У 1999 році молодий Паскаль зіграв епізодичну роль хлопця, на ім'я Едді, якого головна героїня зустрічає на початку епізоду під час навчання в коледжі.

Педро Паскаль у "Баффі – винищувачка вампірів": дивіться відео

Хоча поява актора в серіалі була короткою, вона стала однією з перших телевізійних появ Паскаля.

Ба більше, у інтерв'ю для Entertainment Tonight Паскаль зізнався, що участь у серіалі "Баффі – винищувачка вампірів" стала поворотним моментом у його акторській кар’єрі та врятувала його від злиднів.

Початковий етап моєї кар'єри тривав близько 15 років, і ми говоримо про те, що я не міг відвідати лікаря, захворіти, зробити операцію, заплатити оренду. На моєму рахунку було менш як 7 доларів, але гонорар від "Баффі – переможниці вампірів" з’явився і врятував ситуацію, і саме тому я зміг залишитися у справі й не здаватися,

– розповів актор.

До слова, раніше ми розповідали про те, що найпопулярніший звук в кіно – "Крик Вільгельма". Вперше він з'явився у 1951 році у фільмі "Далекі барабани" і з того часу його використали у понад 400 фільмах.