Тогда актер сыграл эпизодического персонажа, по имени Эдди. Несмотря на короткое появление, эта роль стала для Педро Паскаля настоящим спасательным кругом в сложный период, передает 24 Канал.

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Что известно о роли Паскаля в "Баффи"

Еще задолго до того, как Педро Паскаль стал звездой таких сериалов, как "Игра престолов", "Последние из нас" и "Мандалорец", он появился в одном из эпизодов культового сериала 90-х "Баффи – истребительница вампиров".

В 1999 году молодой Паскаль сыграл эпизодическую роль парня, по имени Эдди, которого главная героиня встречает в начале эпизода во время учебы в колледже.

Педро Паскаль в "Баффи – истребительница вампиров": смотрите видео

Хотя появление актера в сериале было коротким, оно стало одним из первых телевизионных появлений Паскаля.

Более того, в интервью для Entertainment Tonight Паскаль признался, что участие в сериале "Баффи – истребительница вампиров" стало поворотным моментом в его актерской карьере и спасло его от нищеты.

Начальный этап моей карьеры длился около 15 лет, и мы говорим о том, что я не мог посетить врача, заболеть, сделать операцию, заплатить аренду. На моем счету было менее 7 долларов, но гонорар от "Баффи – победительницы вампиров" появился и спас ситуацию, и именно поэтому я смог остаться в деле и не сдаваться,

– рассказал актер.

К слову, ранее мы рассказывали о том, что самый популярный звук в кино – "Крик Вильгельма". Впервые он появился в 1951 году в фильме "Далекие барабаны" и с тех пор его использовали в более 400 фильмах.