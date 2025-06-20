Актрисе, которая воплотила эту 13-летнюю героиню, на момент съемок было почти 40 лет. Однако была веская причина, почему выбрали именно ее на эту роль, передает 24 Канал.

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Почему на роль Плаксивой Мирты выбрали 37-летнюю актрису

Во вселенной "Гарри Поттера" Плаксивая Мирта всего лишь 13-летняя студентка Хогвартса, которая погибла трагически молодой. Однако в фильмах ее роль сыграла 37-летняя в то время шотландская актриса Ширли Хендерсон.

Встреча Гарри Поттера и Плаксивой Мирты: смотрите видео

Кастинг-менеджеры сделали этот, на первый взгляд, необычный выбор не случайно. Хендерсон поразила создателей ленты своим характерным писклявым голосом, что прекрасно подходил к образу капризной и эмоциональной школьницы-призрака.

К слову, в фильме "Гарри Поттер и узник Азкабана" есть скрытая интимная сцена в титрах. Их автор Рас Вазерелл признался, что сознательно добавил ее ради шутки.