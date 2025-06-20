Акторці, яка втілила цю 13-річну героїню, на момент зйомок було майже 40 років. Однак була вагома причина, чому обрали саме її на цю роль, передає 24 Канал.

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Чому на роль Плаксивої Мірти обрали 37-річну акторку

У всесвіті "Гаррі Поттера" Плаксива Мірта всього лише 13-річна студентка Гоґвартсу, яка загинула трагічно молодою. Однак у фільмах її роль зіграла 37-річна на той час шотландська акторка Ширлі Хендерсон.

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Кастинг-менеджери зробили цей, на перший погляд, незвичний вибір не випадково. Хендерсон вразила творців стрічки своїм характерним писклявим голосом, що чудово пасував до образу капризної та емоційної школярки-примари.

До слова, у фільмі "Гаррі Поттер і в’язень Азкабану" є прихована інтимна сцена у титрах. Їх автор Рас Вазерелл зізнався, що свідомо додав її задля жарту.