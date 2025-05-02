Цікаво, що деякі з великодок вказують нам на те, що буде відбуватися в майбутньому. 24 Канал зібрав 5 п’ять найцікавіших прихованих деталей у фільмах про Гаррі Поттера.

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У фільмах можна натрапити на книги Джоан Роулінг

Дивовижно, але у фільмах про Гаррі Поттера в деяких кадрах можна помітити книги Джоан Роулінг. Так, у "Гаррі Поттер і Таємна кімната" є сцена, де головний герой потрапляє не туди, куди треба, і його знаходить Геґрід. Разом вони проходять повз вітрину книжкової крамниці, де лежать книги про самого Гаррі Поттера.

У фільмах про Гаррі Поттера можна помітити книги Джоан Роулінг / Кадр з фільму

Дотепний код, щоб потрапити в Міністерство магії

У сцені з "Ордену Фенікса", де містер Візлі веде Гаррі до Міністерства магії, вони користуються старою телефонною будкою. Щоб потрапити всередину, Артур набирає код 6-2-4-4-4-2. Виявляється, це не випадковий набір цифр – на старих кнопкових телефонах ці цифри відповідають літерам, які формують слово magic.

Код від входу до Міністерства магії утворює слово magic / Кадр з фільму

Снейп сказав більше, ніж здається

У першій частині саги Снейп ставить Гаррі складне питання на уроці: "Скажіть, що я отримаю, якщо змішаю корінь златоквітника і настоянку полину?". На перший погляд – звичайне запитання з курсу зіллєваріння, але на мові вікторіанських квітів златоквітник означає "моя жалість піде за вами в могилу", а полин символізує втрату і велике горе.

А отже, якщо перекласти запитання дослівно, то вийде, що професор сказав: "Я глибоко шкодую про смерть Лілі".

Слова Снейпа були не простим запитанням / Кадр з фільму

Гаррі носив номер, який все пояснює

У квідичній команді Ґрифіндору Гаррі виступає під номером сім. На перший погляд – просто число. Але уважні фанати пов’язують його з головною сюжетною лінією: Гаррі – сьомий горокракс лорда Волдеморта.

Однак дехто стверджує, це може вказувати на загальну кількість книг, які написала Джоан Роулінг.

Є кілька теорій, що означає номер під яким виступав Гаррі / Кадр з фільму

Дружина Драко Мелфоя – дівчина Тома Фелтона

У фіналі "Дарів смерті" ми спостерігаємо, як вже дорослі головні герої проводжають своїх дітей на Гоґвортський експрес. У кадрі також можна побачити, що поруч із Драко Мелфоєм стоїть його дружина. У фільмі її зіграла Джейд Олівія Гордон – не професійна акторка, а тодішня дівчина Тома Фелтона. Саме Фелтон наполіг, аби саме вона виконала цю роль.

У "Дарах смерті" можна помітити дівчину Тома Фелтона / Кадр з фільму

До слова, у фільмі "Гаррі Поттер і в’язень Азкабану" є прихована пікантна сцена. Помітити її можна, якщо уважно переглядати фінальні титри.