Повідомляє 24 Канал з посиланням на Variety.

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Чому Йода має дивну манеру спілкування

Під час ювілейного показу стрічки "Імперія завдає удару у відповідь" творець "Зоряних війн" Джордж Лукас розповів, чому Йода отримав свою унікальну та вже культову манеру спілкування.

Магістр-джедай запам’ятався не лише зовнішністю, а й тим, що будує фрази у незвичному порядку – і це, як з’ясувалося, не випадково.

Дивна манера спілкування Йоди: дивіться відео

За словами Лукаса, в такий спосіб він хотів, аби глядачі уважніше дослухалися до слів Йоди, адже той мав виступати "філософом фільму".

Тому що, якщо ви говорите звичайною англійською, люди не будуть вас слухати. Але якщо у нього акцент, або дуже важко зрозуміти, що він говорить, вони зосереджуються на тому, що він говорить. Він був по суті філософом фільму. Я повинен був знайти спосіб змусити людей слухати його, особливо 12-річних,

– пояснив режисер.

Саме так виник один із найвідоміших персонажів франшизи, чию манеру тепер імітують і фанати, і ті, хто лише поверхнево знайомий зі світом "Зоряних війн".

До слова, раніше ентузіасти підрахували, скільки пройшли Фродо та Сем у "Володарі перснів", щоб знищити Кільце Всевладдя. Загальна дистанція, яку вони подолали, перевищує 2 800 кілометрів.