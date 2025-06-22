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Що відомо про найвідоміший звук у кіно

"Крик Вільгельма" – найвідоміший звук в історії кіно, який лунає вже понад 70 років у таких культових стрічках, як "Зоряні війни", "Індіана Джонс", "Володар перснів", "Історія іграшок", "Бетмен" та сотнях інших.

Добірка фільмів, у яких використали "Крик Вільгельма": дивіться відео

Цей впізнаваний крик вперше з’явився у 1951 році у фільмі "Далекі барабани". Його записав актор Шеп Вуллі, який тоді навіть не здогадувався, що його голос стане легендою кіно. Сам фільм не став хітом, а звук залишився непомітним.

"Крик Вільгельма" у фільмі "Далекі барабани": дивіться відео

Однак вже у 1953 році звук отримав свою назву "Крик Вільгельма", коли у фільмі "Атака на Фезер Рівер" персонажа, на ім'я Вільгельм поранили стрілою і він почав кричати від болю.

"Крик Вільгельма" використали у фільмі "Атака на Фазер Рівер": дивіться відео

Справжній злет "Крику Вільгельма" почався у 1970-х, коли звуковий дизайнер Бен Бьорт, працюючи над "Зоряними війнами", вирішив використати його у кількох сценах.

Відтоді звук став внутрішнім жартом серед звукооператорів і його почали активно використовувати у кіноіндустрії.

На сьогодні цей крик можна почути більш ніж у 400 фільмах.

До слова, раніше ми розповідали про те, який іноземний фільм вперше було дубльовано на українську мову. Цікаво, що він одразу виявився успішнішим за російськомовну версію.