Ольга Кобылянская и Леся Украина при жизни виделись всего несколько раз. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео в ТикТок.

Почему Кобылянской не было на похоронах Украинки?

При жизни они встречались всего трижды. Кроме этого, у писательниц был период, когда они почти не общались. Существует мнение, что переписка прекратилась, когда Леся Украинка вышла замуж за Климента Квитку. Перерыв длился три года и молчание нарушила Леся Украинка.

Она написала письмо в 1911 году из Египта, но сам характер переписки изменился. В 1914 году Леся Украинка умирает. Гроб поэтессы несли шесть женщин, но среди них не было Ольги Кобылянской.

Что произошло между Кобылянской и Украинкой: смотрите видео

Она болела и боролась с последствиями инсульта, который пережила в 1903 году. Кроме этого, похороны были в Киеве, а Кобылянская жила в Черновцах. К тому же эти регионы тогда находились в составе разных государств. Путешествие на похороны подруги было бы длинным и утомительным.

Эти факторы стали ключевыми препятствиями, из-за которых Кобылянская не попала на похороны Леси Украинки.

Что еще известно об Ольге Кобылянской?