Например, станция "Театральная" считается одной из самых атмосферных. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТиКиев.

Что известно о станции "Театральная"?

Эта станция стала поздним дополнением к центральной ветке метро. Ее открыли 6 ноября 1987 года. События разворачивались во время оккупации Украины Советским союзом, поэтому сначала она называлась "Ленинская", но уже в 1993 году получила свое современное название.

Она связана с тем, что рядом расположена Национальная опера имени Тараса Шевченко. "Театральную" пришлось буквально встраивать в пространство между "Университетом" и "Крещатиком". Для этого прорезали перегон и обустроили новую камеру-станцию. Позже появился переход на "Золотые ворота".

Это сделало "Театральную" ключевым пересадочным узлом столицы.

Что известно о других станциях метро?