Например, станция "Театральная" считается одной из самых атмосферных. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТиКиев.
Смотрите также Не в Украине: где на самом деле изготавливали первые гривны
Что известно о станции "Театральная"?
Эта станция стала поздним дополнением к центральной ветке метро. Ее открыли 6 ноября 1987 года. События разворачивались во время оккупации Украины Советским союзом, поэтому сначала она называлась "Ленинская", но уже в 1993 году получила свое современное название.
"Театральная" имеет интересную историю: смотрите видео
Она связана с тем, что рядом расположена Национальная опера имени Тараса Шевченко. "Театральную" пришлось буквально встраивать в пространство между "Университетом" и "Крещатиком". Для этого прорезали перегон и обустроили новую камеру-станцию. Позже появился переход на "Золотые ворота".
Это сделало "Театральную" ключевым пересадочным узлом столицы.
Что известно о других станциях метро?
- Станция метро "Университет" открыта в 1960 году, названа в честь университета имени Тараса Шевченко и украшена красным мрамором и бюстами выдающихся деятелей. Красная линия метро Киева имеет 18 станций, включая самую глубокую в Европе станцию "Арсенальная", и простирается более чем на 20 километров.
- "Красный хутор" – крайняя на зеленой ветке. Ее открыли 28 мая 2008 года. Это единственная наземная станция метро. Поэтому сама станция похожа на остановку электрички, а не на привычное нам метро. Сначала ее не планировали строить, однако жители левобережных дачных массивов и близлежащих предприятий Дарницкого вагоноремонтного завода нуждались в сообщении с остальным городом.
- Киевский метрополитен хранит немало тайн. В частности, одна из них кроется между станциями "Житомирская" и "Святошин". Именно между этими станциями один из самых длинных перегонов на красной линии и этому есть причина.