Например, станция метро "Университет" была одной из первых, которые открыли. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТиКиев.

Почему станция "Университет" особенная?

Ее открыли еще в 1960 году, а назвали в честь университета имени Тараса Шевченко. Основная особенность станции в дизайне – она обшита красным мрамором и это не случайность. Это отсылка к красному корпусу университета.

Что известно о станции "Университет": смотрите видео

Также стены станции украшены бюстами украинских выдающихся деятелей. Здесь можно увидеть Тараса Шевченко, Ивана Франко, Александра Богомольца и Григория Сковороду.

Выход со станции ведет к Ботаническому саду. Станция "Университет" расположена на глубине 30 метров. Во время спуска складывается впечатление, что это – подземный театр истории.

К слову, станцию метро "Вокзальная" в Киеве открыли 6 ноября 1960 года, и она является частью красной ветки метро, строилась под железнодорожными путями для удобства пассажиров. Существуют слухи о секретном тоннеле со станции "Вокзальная" до Правительственного квартала, но их никто не подтвердил.

Станцию "Львовские ворота" на красной ветке метро Киева начали строить после обретения независимости Украины в 1991 году, но строительство остановили из-за отсутствия финансирования.

Станция "Красный хутор" на зеленой ветке является единственной наземной станцией Киева, открытая в 2008 году для соединения левобережных районов с городом, изначально считалась "станцией-призраком".

Между станциями "Житомирская" и "Святошин" существует один из самых длинных перегонов на красной линии через не построенную станцию "Проспект Вернадского".

Красная линия метро Киева имеет 18 станций и простирается более чем на 20 километров, включая самую глубокую в Европе станцию "Арсенальная".