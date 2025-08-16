На красной ветке метро между станциями "Золотые ворота" и "Университет" также должна была быть еще одна. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТыКиев.

Почему станцию "Львовские ворота" так и не достроили?

Речь идет о станции "Львовские ворота". Ее начали строить в символический и важный для Украины период – сразу после обретения независимости в 1991 году. Однако тогда не учли определенных нюансов: в стране был хаос, а бюджета не хватало.

Строители успели начать строительство, однако возвели только коробку станции. Они не успели сделать облицовку, выходы и даже вентиляцию. На этом строительство свернули, ведь не нашли инвестора, который мог бы вложить деньги в проект.

"Львовская брама" должна была быть станцией, к которой вел бы переход из бизнес-центра на Львовской площади, но проект заморозили. Она так и стоит недостроенной уже более трех десятков лет. Сейчас внутри только граффити и тишина.

К слову, станция "Красный хутор" на зеленой ветке метро Киева является единственной наземной станцией, открыта 28 мая 2008 года, изначально не планировалась, но была построена для соединения левобережных дачных массивов и предприятий с городом. Станция сначала называлась "станцией-призраком" из-за редких прибытия поездов, но сейчас имеет больший поток людей из-за развития района.