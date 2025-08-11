Например, самая необычная станция на зеленой ветке метро – "Красный хутор". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео ТыКиев.

Почему "Красный хутор" – самая необычная станция метро?

"Красный хутор" – крайняя на зеленой ветке. Ее открыли 28 мая 2008 года. Это единственная наземная станция метро. Поэтому сама станция похожа на остановку электрички, а не на привычное нам метро.

Сначала ее не планировали строить, однако жители левобережных дачных массивов и близлежащих предприятий Дарницкого вагоноремонтного завода нуждались в сообщении с остальным городом.

Они обращались к властям с просьбами продлить маршрут. В конце концов, их услышали и приняли решение построить "Красный хутор". Она должна была стать временной конечной.

Сначала поезда прибывали сюда сравнительно редко. Вечером и утром она часто бывала пустой, поэтому ее называют станцией призраком.

Прошло достаточно много лет и она до сих пор является конечной станцией, хотя задумывалась как временная. Кроме этого, сейчас там уже больший поток людей, ведь район развивается и развивается.

К слову, между станциями "Житомирская" и "Святошин" существует один из самых длинных перегонов на красной линии из-за не построенной станции "Проспект Вернадского". Красная линия метро Киева имеет 18 станций и простирается более чем на 20 километров, включая самую глубокую в Европе станцию "Арсенальная".