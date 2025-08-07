Именно между этими станциями один из самых длинных перегонов на красной линии и этому есть причина. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТыКиев.

Почему перегон между "Житомирской" и "Святошиным" такой?

Дело в том, что между Святошиным и Житомирской должна была быть еще одна станция – "Проспект Вернадского". Она есть на старых картах проекта метрополитена столицы, однако так никогда и не была построена.

Интересно! "Житомирская" – это единственная станция, где на стене метрополитена есть ее полное название.

Эту станцию открыли 23 мая 2003 года. Когда-то "Житомирская" обслуживала от 36 до 42 тысяч человек ежедневно.

Красная линия метро в Киеве была первой веткой, которую открыли. Сейчас она насчитывает 18 станций и простирается более чем на 20 километров.

Среди станций "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Нивки", "Берестейская", "Шулявская", "Политехнический институт", "Вокзальная", "Университет", "Театральная", "Крещатик", "Арсенальная", "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница", "Черниговская" и "Лесная".

К слову, станция метро "Арсенальная", которая тоже является частью красной линии, является самой глубокой в Европе. Расположена она на глубине 105,5 метра под землей, она построена еще в 1960-х годах советскими инженерами. Эта глубина сопоставима с 35-этажным небоскребом, "спрятанным" под землей.