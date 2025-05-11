Среди таких – факт о том, что самая глубокая станция метро расположена в Киеве. Об этом пишет 24 Канал.

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Что это за станция

В самом сердце украинской столицы расположен подземный объект, который уже десятилетиями удерживает мировой рекорд. Станция метро "Арсенальная" в Киеве – самая глубокая в мире, и это не туристическая выдумка, а подтвержденный инженерный факт.

Расположена на глубине 105,5 метра под землей, она построена еще в 1960-х годах советскими инженерами. Эта глубина сопоставима с 35-этажным небоскребом, "спрятанным" под землей.



Самая глубокая станция метро в мире – Арсенальная / Фото Pexels

Причина такого проектирования – сложный рельеф Киева и расположение рядом с правительственным кварталом, что вызвало необходимость строить ниже днепровских склонов.

Иностранцы, которые посещают Киев, часто удивляются: чтобы попасть на платформу, нужно более 4 минут ехать на эскалаторе. А те, кто спускается впервые, отмечают, что это похоже больше на полет в глубины планеты, чем на привычную поездку в метро.

Географический центр Европы расположен в Украине, вблизи села Деловое в Закарпатской области. Памятный знак "Locus Perennis. Centrum Europae" установили австро-венгерские географы в 1887 году.