Серед таких – факт про те, що найглибша станція метро розташована у Києві. Про це пише 24 Канал.

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Що це за станція

У самому серці української столиці розташований підземний об’єкт, який вже десятиліттями утримує світовий рекорд. Станція метро "Арсенальна" у Києві – найглибша у світі, і це не туристична вигадка, а підтверджений інженерний факт.

Розташована на глибині 105,5 метра під землею, вона побудована ще у 1960-х роках радянськими інженерами. Ця глибина порівнянна з 35-поверховим хмарочосом, "захованим" під землею.



Найглибша станція метро у світі – Арсенальна / Фото Pexels

Причина такого проєктування – складний рельєф Києва та розташування поруч з урядовим кварталом, що викликало необхідність будувати нижче дніпровських схилів.

Іноземці, які відвідують Київ, часто дивуються: щоб потрапити на платформу, потрібно понад 4 хвилини їхати ескалатором. А ті, хто спускається вперше, відзначають, що це схоже більше на політ у глибини планети, ніж на звичну поїздку в метро.

Географічний центр Європи розташований в Україні, поблизу села Ділове в Закарпатській області. Пам’ятний знак "Locus Perennis. Centrum Europae" встановили австро-угорські географи у 1887 році.