Наприклад, географічний центр Європи розташований саме в Україні. Детальніше про це розповідає 24 Канал.

Дивіться також Відомий український актор театру розповів про свої книжкові вподобання

Про що мовиться

Україна може похвалитися не лише багатою культурою та історією, а й географічною унікальністю. Саме в Закарпатській області, поблизу села Ділове, розташовано один із офіційно визнаних географічних центрів Європи.

Цей факт часто дивує іноземців, адже багато хто не асоціює Україну з географічним "серцем" континенту. Пам’ятний знак із написом латиною "Locus Perennis. Centrum Europae" було встановлено ще у 1887 році австро-угорськими географами.

Попри те, що існує кілька версій визначення центру Європи, український варіант залишається одним із найвідоміших і приваблює туристів з усього світу.

В українській історії є чимало відомих імен, які згадують із гордістю. Серед них і напівміф напівреальна історія про Марусю Чурай. Її образ увіковічила Ліна Костенко у однойменному творі у віршах