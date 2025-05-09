Зокрема, деякі книги порадив актор українського театру та режисер Олексій Гнатковський. Про це пише 24 Канал з посиланням на його інстаграм.
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Що він рекомендує читати
Список рекомендованої літератури від Гнатковського доволі цікавий та широкий. Він охоплює різні регіони.
- Північна Америка – Джон Стейнбек "Грона гніву";
- Латинська Америка – Г.Г. Маркер "Сто років самотності";
- Африка – Нельсон Мандела "Довгий шлях до свободи";
- Австралія – Коллін Мак-Каллоу "Ті, що співають у терні;"
- Азія – Халед Госсейні " Ловець повітряних зміїв";
- Європа – Віктор Ґюго "Знедолені".
Читати зараз – модно / Фото Pexels
Більшість цих книг неймовірно відомі та популярні у своїх регіонах, адже чудово передають культуру та проблематику того чи іншого місця через призму історій людей, а іноді і цілих сімей.
Нагадаємо, раніше розповідали про три небанальні книги про Другу світову війну: "Татуювальник Аушвіцу", "Соловей", "Життя за життям".