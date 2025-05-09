Зокрема, деякі книги порадив актор українського театру та режисер Олексій Гнатковський. Про це пише 24 Канал з посиланням на його інстаграм.

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Що він рекомендує читати

Список рекомендованої літератури від Гнатковського доволі цікавий та широкий. Він охоплює різні регіони.

Північна Америка – Джон Стейнбек "Грона гніву";

Латинська Америка – Г.Г. Маркер "Сто років самотності";

Африка – Нельсон Мандела "Довгий шлях до свободи";

Австралія – Коллін Мак-Каллоу "Ті, що співають у терні;"

Азія – Халед Госсейні " Ловець повітряних зміїв";

Європа – Віктор Ґюго "Знедолені".



Читати зараз – модно / Фото Pexels

Більшість цих книг неймовірно відомі та популярні у своїх регіонах, адже чудово передають культуру та проблематику того чи іншого місця через призму історій людей, а іноді і цілих сімей.

Нагадаємо, раніше розповідали про три небанальні книги про Другу світову війну: "Татуювальник Аушвіцу", "Соловей", "Життя за життям".