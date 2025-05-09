В частности, некоторые книги посоветовал актер украинского театра и режиссер Алексей Гнатковский. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его инстаграм.

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Что он рекомендует читать

Список рекомендованной литературы от Гнатковского довольно интересный и широкий. Он охватывает различные регионы.

Северная Америка – Джон Стейнбек "Гроздья гнева";

Латинская Америка – Г.Г. Маркер "Сто лет одиночества";

Африка – Нельсон Мандела "Долгий путь к свободе";

Австралия – Коллин Мак-Каллоу "Те, что поют в терновнике;"

Азия – Халед Госсейни "Ловец воздушных змеев";

Европа – Виктор Гюго "Отверженные".



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Большинство этих книг невероятно известны и популярны в своих регионах, ведь прекрасно передают культуру и проблематику того или иного места через призму историй людей, а иногда и целых семей.

Напомним, ранее рассказывали о трех небанальных книгах о Второй мировой войне: "Татуировщик Аушвица", "Соловей", "Жизнь за жизнью".