В частности, некоторые книги посоветовал актер украинского театра и режиссер Алексей Гнатковский. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его инстаграм.
Смотрите также Его отец исчез, а он стал легендой сумо: как украинец переписал историю Японии в 20 веке
Что он рекомендует читать
Список рекомендованной литературы от Гнатковского довольно интересный и широкий. Он охватывает различные регионы.
- Северная Америка – Джон Стейнбек "Гроздья гнева";
- Латинская Америка – Г.Г. Маркер "Сто лет одиночества";
- Африка – Нельсон Мандела "Долгий путь к свободе";
- Австралия – Коллин Мак-Каллоу "Те, что поют в терновнике;"
- Азия – Халед Госсейни "Ловец воздушных змеев";
- Европа – Виктор Гюго "Отверженные".
Читать сейчас – модно / Фото Pexels
Большинство этих книг невероятно известны и популярны в своих регионах, ведь прекрасно передают культуру и проблематику того или иного места через призму историй людей, а иногда и целых семей.
Напомним, ранее рассказывали о трех небанальных книгах о Второй мировой войне: "Татуировщик Аушвица", "Соловей", "Жизнь за жизнью".