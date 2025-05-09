Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Чемпион".

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Чем известен Тайхо Коки

Сумо – культовый национальный вид спорта в Японии. Борцы самого высокого ранга, известные как "йокодзуна", среди японцев являются звездами на уровне самых популярных поп-певцов или киноактеров. С 1789 года только 73 борцам удалось достичь этого престижного звания.

Долгое время такой чести удостаивались только японцы. Только в 1993 году 64 йокодзуной стал первый иностранец – гаваец Таро Акебоно (настоящее имя – Чедвик Роуэн). В то же время первым фактическим йокодзуной-иностранцем можно считать 48 обладателя этого звания – Тайхо Коки, сына украинца и японки, чье настоящее имя было Иван Маркиянович Боришко.

Заметим, что Тайхо Коки был не просто очередным йокодзуной, а самым известным борцом 20 века. Он одержал 32 победы на главном турнире сумоистов – Императорском кубке. Тайхо Коки удерживал этот рекорд до 2015 года.

Тайхо Коки одержал 32 победы на Императорском кубке / Фото GettyImages

"Тайхо" в переводе с японского означает "Великий Феникс" – это его сикона, профессиональное имя, которое берут борцы сумо.

Что известно о ранних годах сумоиста

Родился Иван Боришко 29 мая 1940 года в городе Сикука на Южном Сахалине (сегодня – Поронайск).

Его отец Маркиян Боришко был родом из села Руновщина (ныне – Зачепиловский район Харьковской области). На Сахалин Маркиян попал в 1894 году вместе с родителями-переселенцами – Карпом и Мариной Боришко.

Мать Ивана – японка Кие Ная, работала швеей. Она познакомилась с Маркияном в 1928 году – мужчина был на 18 лет старше ее. Семья была небогатой, но трудолюбивой и относительно состоятельной на фоне других местных жителей: они держали ферму, пекарню, разводили лисиц-чернобурок.

Иван был самым младшим в семье, имел двух братьев и сестру. После того как в 1945 году Южный Сахалин перешел под контроль СССР, семью постигла трагедия – их разлучили. Отца, которого советская власть считала бывшим белогвардейцем, арестовали и репрессировали (по другим сообщениям, он работал переводчиком с японского, а в 1949 году был приговорен к 10 годам лагерей). Иван, вместе с матерью, братьями и сестрой был репатриирован в Японию на остров Хоккайдо. После этого дети больше никогда не видели отца.

Тайхо Коки / Фото Wikipedia

Маркияна Боришко освободили уже во времена хрущевской оттепели. В 1960 году он умер в больнице в Южно-Сахалинске от воспаления легких, до последнего надеясь найти семью и узнать, как сложилась судьба его детей. Иронично, что именно в этом году его сын Иван одержал свою первую выдающуюся победу в сумо. С тех пор он пользовался лишь японским именем Коки и взял материнскую фамилию – Ная. Как сумоист считался представителем Хоккайдо.

Киэ Ная была чрезвычайно трудолюбивой женщиной и смогла самостоятельно воспитать детей и дать им возможность учиться.

Какой была карьера Тайхо Коки

В 1956 году Иван начал карьеру профессионального сумоиста в школе Нисеносеки-бея, сначала выступая под именем Коки Ная. В мае 1959, перейдя в дивизион дзюрё (второго по значению после макуути), он взял себе сикону "Тайхо".

В 1960 году он дебютировал в высшем дивизионе макуути, а уже в ноябре получил свой первый Императорский кубок. В следующем, 1961 году, он стал йокодзуной в возрасте 21 года – самым молодым в истории.

Бой Тайхо Коки: смотрите видео

На пике карьеры Тайхо имел рост 187 сантиметров и вес 153 килограммов. Он стал единственным сумоистом, который получал как минимум одну победу в дивизионе макуути каждый год в течение всего своего пребывания там, а это 12 неполных лет.

Тайхо считается символом трудолюбия: он тренировался упорно до самого завершения карьеры. С конца 1968 по весну 1969 года он достиг серии из 45 побед подряд – второго по продолжительности показателя на то время (после рекорда Футабаямы – 69 побед). Победная серия прервалась из-за судейской ошибки, повлекшей громкий скандал. Именно тогда в сумо впервые ввели систему видеоповторов для просмотра спорных моментов.

Карьеру сумоиста Тайхо завершил в мае 1971 года. Окончательным толчком к этому стало повторное поражение от молодого и перспективного борца Таканоханы Кенси.

Как сложилась судьба Тайхо Коки после завершения карьеры

Сразу после завершения спортивной карьеры Тайхо, как выдающийся йокодзуна, получил именную тренерскую лицензию. Уже в декабре 1971 года он отделился от родной школы и создал собственную – Тайхо-бея. Хотя тренерские достижения новой школы были довольно скромными, она просуществовала 32 года. После выхода Тайхо на пенсию школу возглавил его зять и одновременно самый успешный ученик – Одзуцу Такэси. Школа прекратила существование через две недели после смерти своего основателя.

Тайхо Коки создал собственную школу / Фото GettyImages

Как обладатель тренерской лицензии, Тайхо входил в Ассоциацию сумо. В 1978 году его избрали в Совет директоров Ассоциации, где он работал более 15 лет. До 1994 года он отвечал за проведение региональных турниров – в Хару, Нагое и Кюсю.

С 1994 по 1996 годы Тайхо возглавлял Кэсюдзе (школу подготовки начинающих сумотори). Достигнув возраста 65 лет (предельный для владельца лицензии ояката – руководителя школы или тренера) он в 2005 году официально ушел в отставку. После этого, с 2005 по 2008 год, занимал почетную должность директора музея сумо при Кокугикане (Дворце сумо в Токио).

Тайхо интересовался судьбой потерянного отца-украинца. На склоне лет он поддерживал связи с Украиной. В 2002 году он совершил поездку в Украину, посетил село Рунивщина – родину своего отца, где снял на видео место, где когда-то стояла хата его деда, набрал воды из местного колодца и взял с собой немного земли. В том же году он побывал в Харькове на турнире по сумо, который организовали местные энтузиасты древнего единоборства. С благословения чемпиона соревнования получили его имя – с тех пор Кубок Тайхо Коки разыгрывался в Украине ежегодно.

В феврале 1977 года Тайхо пережил инсульт, приведший к частичному параличу, но благодаря интенсивной программе реабилитации ему удалось восстановиться.

Тайхо Коки в 1977 году пережил инсульт / Фото GettyImages

В 2011 году, во время визита президента Украины в Японию, Тайхо Коки был награжден орденом "За заслуги" III степени. В том же году в Одессе, на улице Ришельевской, местные фанаты сумо поставили памятник Тайхо Коки на улице Ришельевской.

Легендарный борец Тайхо Коки умер 19 января 2013 года вследствие желудочковой тахикардии.

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