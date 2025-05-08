Про Другу світову війну та різні її аспекти написано чимало книг. 24 Канал розповідає про деякі з них.

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"Татуювальник Аушвіцу" Гізер Моріс

Загалом, книги Гізер Моріс займають тут неабияке місце, адже це художні історії, які засновані на реальних подіях. Конкретно тут авторка розкриває жахливу буденність найбільшого концтабору того часу – Аушвіцу. Вона робить це через історію кохання Лалі Соколова та Гіти, які обоє стали в'язнями "табору смерті". Це по-дитячому наївна історія, проте зі всіма жахливими подробицями вбивчої буденності концентраційного табору.

"Соловей" Крістін Генни

Ця книга розповідає про Францію та те, що відбувалось після її окупації нацистами. Зокрема, про рух опору та його діяльність, а також про роль жінок на цій війні. Авторка розкриває двох сестер Вівіан та Ізабель, які по-своєму борються за свою державу та за себе. Одна із них – намагається призвичаїтись, інша – відкрито заявляє про протест та виконує одне із найнебезпечніших завдань партизан. Чи зможуть вони порозумітись у цьому?

"Життя за життям" Кейт Аткінсон

Незвична книга, яка розповідає нам історію цілої сім'ї, яка опиняється у вирі подій Другої світової та у повоєнний час. Водночас авторка використовує цікавий прийом – головна героїня ніби помирає у різних частинах історії, проте потім Аткінсон ніби "відмотує" час назад та показує альтернативний розвиток подій, який призводить до того, що у 1930 році вбивають Гітлера.

Нагадаємо, після публікації відео в TikTok про видавця Юрія Ковальського, стенд видавництва "Сітон" отримав величезну увагу, і всі книги були розкуплені. Мережу розчулила історія видавця, який працює у маленькому видавництві.